Реклама
Прямой эфир
Политика
Постпред РФ назвал запрет на российские СМИ в Европе тоталитарными тенденциями
Мир
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Харькове
Политика
Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом
Мир
В Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений после 7 октября
Происшествия
Рыболовецкое судно загорелось в порту на Шикотане
Армия
Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ
Мир
Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США
Мир
США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря
Мир
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в городе
Спорт
Россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Мир
В Эстонии возмутились молчанием Киева на вопрос о высылке украинцев на родину
Мир
WP заявила о неспособности США распоряжаться замороженными активами РФ
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами
Общество
Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро
Общество
Камбин РФ продлил ряд мер по поддержке рынка труда до конца 2024 года
Сюжет:

США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря

0
Фото: Global Look Press/Cpl. Autmn Bobby/U.S. Navy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из акватории Красного моря и перевели их в Восточное Средиземноморье, сообщается 29 декабря на сайте Военно-морских сил США в Европе и Африке.

Суда присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio из-за обострения палестино-израильского конфликта.

На борту обоих судов находится экспедиционный батальон морской пехоты.

Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач

В октябре газета The Washington Post сообщила, что США направляет более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев к берегам Израиля. Отмечалось, что подразделение было подготовлено к выполнению широкого спектра задач, в том числе некоторых специальных операций.

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол 17 октября допустил, что в конфликте между Палестиной и Израилем могут принять участие 2 тыс. американских морских пехотинцев. В настоящее время они уже находятся у берегов сектора Газа и Израиля, указал он.

13 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023