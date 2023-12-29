США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря

Соединенные Штаты Америки вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из акватории Красного моря и перевели их в Восточное Средиземноморье, сообщается 29 декабря на сайте Военно-морских сил США в Европе и Африке.

Суда присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio из-за обострения палестино-израильского конфликта.

На борту обоих судов находится экспедиционный батальон морской пехоты.

В октябре газета The Washington Post сообщила, что США направляет более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев к берегам Израиля. Отмечалось, что подразделение было подготовлено к выполнению широкого спектра задач, в том числе некоторых специальных операций.

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол 17 октября допустил, что в конфликте между Палестиной и Израилем могут принять участие 2 тыс. американских морских пехотинцев. В настоящее время они уже находятся у берегов сектора Газа и Израиля, указал он.

13 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.