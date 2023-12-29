Французская актриса из «Ночного дозора» Джульет Карре умерла в возрасте 90 лет
Французская актриса Джульет Карре, снявшаяся в фильме «Ночной дозор», умерла на 91-м году жизни. Об этом 27 декабря сообщило издание Gala.
«Джульетт Карре, вдова Мишеля Буке, скончалась в возрасте 90 лет в ночь на среду 27 декабря», — говорится в публикации.
Супруг Карре, Мишель Буке, был известным французским киноактером, дважды удостоенным за свои театральные работы премией Мольера как лучший актер.
Джульет Карре запомнилась зрителям своим участием в таких картинках, как «Ночной дозор», «Ребекка», «Смерть Короля» и «Скупой». На ее счету также более 50 театральных пьес. Со своим супругом она прожила более 50 лет.