Реклама
Прямой эфир
Политика
Постпред РФ назвал запрет на российские СМИ в Европе тоталитарными тенденциями
Мир
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Харькове
Политика
Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом
Мир
В Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений после 7 октября
Происшествия
Рыболовецкое судно загорелось в порту на Шикотане
Армия
Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ
Мир
Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США
Мир
США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря
Мир
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в городе
Спорт
Россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Мир
В Эстонии возмутились молчанием Киева на вопрос о высылке украинцев на родину
Мир
WP заявила о неспособности США распоряжаться замороженными активами РФ
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами
Общество
Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро
Общество
Камбин РФ продлил ряд мер по поддержке рынка труда до конца 2024 года

Французская актриса из «Ночного дозора» Джульет Карре умерла в возрасте 90 лет

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская актриса Джульет Карре, снявшаяся в фильме «Ночной дозор», умерла на 91-м году жизни. Об этом 27 декабря сообщило издание Gala.

«Джульетт Карре, вдова Мишеля Буке, скончалась в возрасте 90 лет в ночь на среду 27 декабря», — говорится в публикации.

Супруг Карре, Мишель Буке, был известным французским киноактером, дважды удостоенным за свои театральные работы премией Мольера как лучший актер.

Джульет Карре запомнилась зрителям своим участием в таких картинках, как «Ночной дозор», «Ребекка», «Смерть Короля» и «Скупой». На ее счету также более 50 театральных пьес. Со своим супругом она прожила более 50 лет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023