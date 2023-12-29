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СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами
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СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Торги ценными бумагами на СПБ Бирже приостановлены утром 29 декабря из-за технического сбоя, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

«В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 г. № 437-П, ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами», — уточнила биржа.

Причиной приостановки в торгах назван технический сбой.

О времени возобновления организованных торгов сообщат дополнительно.

Ранее, 19 декабря, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «Известиям», что факт того, что управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) активно коммуницирует с СПБ Биржей, настраивает на позитивный исход решения вопроса по разблокировке ее активов.

По его словам, у торговой площадки нет трудностей в налаживании контактов с иностранными контрагентами. Но им пока недостаточно той лицензии, которая ранее была выдана OFAС, чтобы разблокировать активы инвесторов. Поэтому СПБ Биржа ведет активный диалог с OFAC.

В тот же день СПБ Биржа сообщила, что согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов.

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OFAC ввело санкции против СПБ Биржи 2 ноября текущего года. В результате иностранные контрагенты приостановили взаимодействие с торговой площадкой. 7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение таких санкций показывает опасность инвестиций россиян в иностранные ценные бумаги.

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