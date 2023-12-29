На Украине сообщили о взрывах в Харькове, Черкассах и Львове

В Харькове на Украине прогремело несколько мощных взрывов. Об этом 29 декабря сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в городе прозвучало не менее шести взрывов. Также о взрывах сообщили местные Telegram-каналы в Черкассах.

Кроме того, о двух прилетах заявил и мэр Львова Андрей Садовой. Также о взрывах сообщили в Одесской и Хмельницкой областях.

На момент 9:15 мск, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В Минобороны РФ комментариев по этому поводу пока не давали.

Ранее, 26 декабря, украинская газета «Зеркало недели» сообщила о взрывах в центре подконтрольного Киеву города Херсона.

В ночь на 25 декабря издание «Страна.ua» также написало о взрывах в Одессе и объявленной в городе воздушной тревоге. Тогда же в городе Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.