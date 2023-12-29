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Тело избитого мужчины нашли в заброшенном здании в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Анна Майорова
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Труп мужчины обнаружили в полуразрушенном здании в Екатеринбурге, инцидент произошел 29 декабря.

По словам очевидцев, тело нашли в здании на улице Восточная. На мужчине было только нижнее белье, а так же были видны следы избиения, пишет портал E1.RU.

На место ЧП вызвали полицию, тело отправили на судебную экспертизу. В Следственном комитете по Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.

Как рассказали местные жители, заброшенное здание давно тревожит местных жителей, по их словам, постройка превратилась в наркопритон.

В начале декабря в одной из квартир Гатчины Ленинградской области нашли труп мужчины с открытым переломом ноги и кровоподтеками. Тело направили в морг для определения причин смерти, назначены экспертизы.

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