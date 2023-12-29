Тело избитого мужчины нашли в заброшенном здании в Екатеринбурге

Труп мужчины обнаружили в полуразрушенном здании в Екатеринбурге, инцидент произошел 29 декабря.

По словам очевидцев, тело нашли в здании на улице Восточная. На мужчине было только нижнее белье, а так же были видны следы избиения, пишет портал E1.RU.

На место ЧП вызвали полицию, тело отправили на судебную экспертизу. В Следственном комитете по Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.

Как рассказали местные жители, заброшенное здание давно тревожит местных жителей, по их словам, постройка превратилась в наркопритон.

В начале декабря в одной из квартир Гатчины Ленинградской области нашли труп мужчины с открытым переломом ноги и кровоподтеками. Тело направили в морг для определения причин смерти, назначены экспертизы.