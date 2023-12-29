Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом

Сенатор Алексей Пушков назвал болезненным зудом слова уходящего в отставку командующего сухопутными войсками Нидерландов Мартина Вейнена о важности готовиться к войне с Россией.

«И главком вооруженных сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», — написал он в своем Telegram-канале 28 декабря.

На его взгляд, «чем меньше страна и чем меньше от нее зависит», тем активнее ее руководство «рвется в бой». Пушков также объяснил эту тенденцию.

«А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает», — отметил сенатор.

Накануне голландские СМИ сообщили, что Вайнен заявил о важности готовности страны к военному конфликту с РФ. По его словам, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы армия продолжала функционировать.

Отмечалось также, что армия Нидерландов хотела бы ежегодно привлекать 2–3 тыс. добровольцев для прохождения нового вида воинской службы Год обороны. Год обороны — это инициатива на примере Скандинавии, в рамках которой молодые люди в течение года добровольно проходят военную службу. После этого они могут перейти в резерв минобороны.

О регулярной агрессивной антироссийской риторике в Североатлантическом альянсе, который постоянно обсуждает меры защиты от якобы неизбежной угрозы со стороны РФ, активно упоминается в речах дипломатов и политических деятелей последние несколько лет.

Так, 28 декабря, газета Handelsblatt опубликовала заявление командующего многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» немецкого генерал-лейтенанта Юргена-Йоахима фон Зандрарта, который призвал Североатлантический альянс уже сейчас начать готовиться к нападению России. Он пояснил, что на Западе начинают опасаться нападения России на территорию альянса, после того как будет разбита украинская армия.

При этом деньги, оружие и военную технику страны Запада во главе с США пока направляют именно Украине.

В конце июля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но уверен, что никто никаких столкновений не хочет.