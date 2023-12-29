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Социолог Янг заявил о способности молодежи США сменить внешнюю политику страны

Социолог Янг: молодые американцы осуществят сдвиг во внешней политике США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Молодое население США отказывается от военного конфликта как варианта внешней политики. Оно не приемлет позиции нынешней американской администрации во главе с Джо Байденом, что может в какой-то момент изменить внешнеполитический курс страны, пишет в статье для The Hill президент отдела опросов в Ipsos Клиффорд Янг.

Он отмечает, что по сравнению с предыдущими поколениями молодежи, которые одобряли участие США во внешних военных противостояниях, нынешнее не приемлет этой позиции властей. Доказательством тому Янг приводит несколько результатов опросов с негативной оценкой молодежью политики Белого дома по Украине и ближневосточному конфликту.

Согласно недавнему опросу Ipsos/ABCNews, рейтинг одобрения действий Байдена в конфликте Израиля и ХАМАС среди молодых американцев (в возрасте от 18 до 29 лет) составляет всего 28% по сравнению с 45% их коллег старшего возраста.

Опрос Ipsos/Reuters показал: большинство молодых американцев (56%) считают, что США не должны быть вовлечены в конфликты, по сравнению всего с 39% среди американцев старшего возраста, приводит данные Янг.

«И поколение Z, и миллениалы с меньшей вероятностью, чем предыдущие поколения, согласятся с тем, что США должны играть активную роль в мире, они не верят, что Америка исключительна. Например, только 39% представителей поколения Z (19–25 лет) считают Америку исключительной страной по сравнению с 68% представителей поколения беби-бумеров. Они также менее склонны доверять другим людям и институтам. Идеализм, похоже, умер», — пишет автор материала, опубликованного 26 декабря.

Эксперт отмечает, что молодая Америка уже не рассматривают оборону как приоритет внешней политики. Вместо этого молодежь сосредоточена на международном сотрудничестве по глобальным проблемам и экономической выгоде.

«Мы находимся между двумя мирами — один идеалистический, другой менее. Сохранится ли это различие? Посмотрим. События действительно могут изменить нашу точку зрения. Но на данный момент Америке следует ожидать иного подхода к внешней политике, поскольку молодые объединяются со зрелыми», — резюмирует Янг.

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18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Университета Монмута сообщило о том, что рейтинг одобрения президента США достиг нового рекордно низкого уровня из-за опасений высоких цен в стране и вопросов безопасности на границе с Мексикой. Лишь трое из 10 американцев заявили, что Байден уделяет внимание наиболее важным для них вопросам.

19 ноября телеканал NBC News провел опрос и сообщил о падении рейтинга Байдена до 40%, что стало рекордом на тот момент. Телеканал отметил, что предварительной причиной такого показателя могло стать то, что большинство населения Соединенных Штатов не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

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