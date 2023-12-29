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Россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

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Фото: worldrapidandblitz2023.fide
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Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду, который прошел в Самарканде. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бондарук обыграла на тай-брейке (укороченная партия или дополнительный матч для выявления победителя при ничейном счете) одну из сильнейших шахматисток современности, представительницу Индии Хампи Конеру.

Россиянка одержала победу со счетом 2,5:1,5.

«Проиграв первую партию на тай-брейке, я старалась собраться, не думать о результате. Моя главная мысль была — полная концентрация на партии. Сейчас у меня очень эмоционально истощенное состояние, эмоции придут попозже», — рассказала шахматистка.

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Ранее, 23 ноября, стало известно, что шахматистам из РФ разрешили выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) до 2025 года. Федерация уточнила, что разрешение распространяется на спортсменов, которые уже выступают в нейтральном статусе.

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