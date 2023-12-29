Россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду, который прошел в Самарканде. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бондарук обыграла на тай-брейке (укороченная партия или дополнительный матч для выявления победителя при ничейном счете) одну из сильнейших шахматисток современности, представительницу Индии Хампи Конеру.

Россиянка одержала победу со счетом 2,5:1,5.

«Проиграв первую партию на тай-брейке, я старалась собраться, не думать о результате. Моя главная мысль была — полная концентрация на партии. Сейчас у меня очень эмоционально истощенное состояние, эмоции придут попозже», — рассказала шахматистка.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что шахматистам из РФ разрешили выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) до 2025 года. Федерация уточнила, что разрешение распространяется на спортсменов, которые уже выступают в нейтральном статусе.