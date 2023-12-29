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Сюжет:

WP заявила о неспособности США распоряжаться замороженными активами РФ

WP: США не могут дать Украине замороженные активы России без согласия стран ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Администрация президента Джо Байдена прониклась идеей использовать замороженные активы России на Западе для финансирования Украины, однако без согласия со стороны Европы реализовать ее в одностороннем порядке США не смогут. К тому же на их территории не более 2% активов РФ, пишет 28 декабря обозреватель The Washington Post (WP) Джош Роджин.

Более года американская администрация сопротивлялась двухпартийным усилиям по принятию законодательства, которое дало бы президенту Байдену полномочия арестовывать российские суверенные активы, замороженные в настоящее время в банках США, и передавать их Украине. В ноябре Комитет по иностранным делам палаты представителей проголосовал за свою версию Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев, но и это не станет спусковым крючком.

«Только около 2% этих средств хранятся внутри США, сообщили изданию официальные лица. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии или Швейцарии. И в Европе, особенно в Берлине, есть сомнения по поводу того, оправдан ли этот шаг и соответствует ли международному праву, а также может ли подорвать доверие к евро», — пишет автор.

Администрация Байдена сосредоточивает дипломатические усилия вокруг G7 и призывает эти страны найти путь продвижения вперед в решении вопроса к концу февраля.

«Чиновники администрации сказали мне, что без поддержки Европы план не сработает. Это правда. Но принятие закона показало бы, что Соединенные Штаты настроены невероятно серьезно, тем самым, возможно, побудив союзников, отсиживающихся за забором, подчиниться. Более того, закон просто даст Байдену полномочия действовать», — отмечает Роджин.

В заключение он указывает на то, что меры США могут показаться беспрецедентными, как и ситуация, о которой идет речь. К тому же «без конфискованных активов РФ Украина может потерять способность выживать как функционирующая страна», резюмирует обозреватель.

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28 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

25 декабря политолог Павел Рыжевский в беседе с «Известиями» отметил, что конфискация Западом замороженных российских активов для дальнейшей передачи Киеву является антинародной политикой. По его словам, если речь пойдет о передаче частных российских активов, то это создаст серьезный прецедент и подорвет веру в доллар по всему миру.

21 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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