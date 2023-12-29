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Посол Феоктистов: Россия против передачи Аргентиной российских вертолетов Киеву

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Россия категорически против передачи Аргентиной российских вертолетов на Украину. Об этом в четверг, 28 декабря, заявил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

Он напомнил, что ранее вертолеты использовались аргентинцами в их антарктических операциях и высоко ценились за качество. Однако сейчас они в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта.

«Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат напомнил, что Аргентина ранее придерживалась позиции о непоставках военной техники в зоны конфликтов, в частности на Украину, и Россия рассчитывает, что новое правительство во главе с Хавьером Милеем не изменит свое отношение по этому вопросу.

Ранее, 14 декабря, портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС Аргентины сообщил о намерении страны пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E. Они были приобретены в 2011 году. По словам российского посла, официальных комментариев с аргентинской стороны по этому поводу не было.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, инаугурация которого состоялась 10 декабря, не раз заявлял об ориентации на связи с США вместо стран БРИКС. Он отмечал, что стране следовало бы отказаться от песо и заменить его долларом. Центральный банк, по мнению нового главы Аргентины, и некоторые министерства следует упразднить и сократить тем самым госаппарат.

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Ранее, 12 декабря, обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12 написал, что страны Латинской Америки не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. В статье Керсфельд обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки, и в частности, на Аргентине.

22 ноября советник Милея по внешней политике Диана Мондино заявила, что избранный лидер Аргентины предложил президенту Украины Зеленскому принять конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Местом проведения мероприятия указали южноамериканскую страну.

20 ноября политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки киевского режима.

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