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CМИ рассказали о гибели сына одного из военных лидеров ХАМАС после удара Израиля

JPost: сын одного из военных лидеров ХАМАС погиб в результате авиаудара Израиля по Газе
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Фото: REUTERS/Palestine Red Crescent Society/Fuad Khamash
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Мухаммад Исса, сын одного из военных лидеров палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы, погиб в результате авиаудара Армии обороны Израиля(ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщило издание The Jerusalem Post.

Марван Исса является заместителем руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, утверждает издание.

Как отмечает телеканал i24, Марван Исса сыграл одну из ключевых ролей в планировании нападения ХАМАС на Израиль в начале октября.

В ХАМАС ситуацию не комментировали.

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Ранее, 25 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, встреченные политиком военные попросили его «идти до конца». Нетаньяху также заявил, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, «битва будет долгой и до ее завершения далеко».

Также в тот день газета The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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