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Генсек ООН призвал страны сплотиться и восстановить доверие в 2024 году

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Albin Lohr-Jones
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Наступающий 2024 год должен стать для мира годом восстановления доверия и надежды. Об этом 28 декабря заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале организации.

«2023 год стал годом огромных страданий, насилия и климатического хаоса. Человечество страдает. Наша планета в опасности. Войн становится всё больше, и они всё более жестокие. При этом доверие истощается. <...> 2024 год должен стать годом восстановления доверия и возвращения надежды. Мы должны сплотиться, чтобы преодолеть разногласия и найти общие решения», — сказал он.

Гутерриш отметил, что необходимо всем вместе выступить против дискриминации и ненависти, которые отравляют отношения между странами, а также не забывать про климатические изменения на планете. Кроме того, нужно проконтролировать, что новые технологии, в том числе искусственный интеллект, будут работать во благо человечества.

«Давайте сделаем так, чтобы 2024 год стал годом укрепления доверия и надежды в отношении всего, чего мы можем достичь вместе. Я желаю всем вам счастливого и мирного нового года», — подытожил генсек ООН.

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Ранее, 19 сентября, во время открытия общеполитических дебатов на заседании ГА ООН Гутерриш отметил, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Это, по его словам, приводит к разрушению жизней как людей, так и целых народов.

Позже, 21 сентября, Гутерриш выступил с речью, критикующей неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Он также предупредил, что если отношение людей к этой проблеме не поменяется, то температура воздуха повысится на 2,8 градуса, а это приведет к опасности и нестабильности в мире.

23 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне. По его словам, также важно не допустить окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества.

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