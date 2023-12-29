Генсек ООН призвал страны сплотиться и восстановить доверие в 2024 году

Наступающий 2024 год должен стать для мира годом восстановления доверия и надежды. Об этом 28 декабря заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале организации.

«2023 год стал годом огромных страданий, насилия и климатического хаоса. Человечество страдает. Наша планета в опасности. Войн становится всё больше, и они всё более жестокие. При этом доверие истощается. <...> 2024 год должен стать годом восстановления доверия и возвращения надежды. Мы должны сплотиться, чтобы преодолеть разногласия и найти общие решения», — сказал он.

Гутерриш отметил, что необходимо всем вместе выступить против дискриминации и ненависти, которые отравляют отношения между странами, а также не забывать про климатические изменения на планете. Кроме того, нужно проконтролировать, что новые технологии, в том числе искусственный интеллект, будут работать во благо человечества.

«Давайте сделаем так, чтобы 2024 год стал годом укрепления доверия и надежды в отношении всего, чего мы можем достичь вместе. Я желаю всем вам счастливого и мирного нового года», — подытожил генсек ООН.

Ранее, 19 сентября, во время открытия общеполитических дебатов на заседании ГА ООН Гутерриш отметил, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Это, по его словам, приводит к разрушению жизней как людей, так и целых народов.

Позже, 21 сентября, Гутерриш выступил с речью, критикующей неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Он также предупредил, что если отношение людей к этой проблеме не поменяется, то температура воздуха повысится на 2,8 градуса, а это приведет к опасности и нестабильности в мире.

23 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне. По его словам, также важно не допустить окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества.