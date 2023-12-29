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В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта

Le Monde: в отсеке шасси прилетевшего в Париж самолета нашли мигранта
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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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В отсеке шасси прилетевшего в парижский аэропорт Орли из Алжира самолета нашли нелегального эмигранта. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщила газета Le Monde.

Как отмечает издание, мужчину обнаружили в состоянии критической гипотермии во время «технической проверки оборудования».

Эмигранта в тяжелом состоянии доставили в больницу Анри-Мондор в Кретей. Об этом сообщили в прокуратуре, уточнив, что расследованием занимается жандармерия воздушного транспорта (GTA).

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Ранее, 11 декабря, глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта о миграции, который предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. Президент страны Эммануэль Макрон прошение министра не принял.

1 декабря издание Politico указало на страх европейских элит из-за возможного в дальнейшем прихода к власти антииммигрантских политиков, связанного с победой на парламентских выборах в Нидерландах возглавляемой Гертом Вилдерсом крайне правой Партии свободы (PVV).

В октябре издание Bloomberg отмечало, что в Евросоюзе (ЕС) сильно взволнованы большим количеством мигрантов, приехавших в блок. Тем не менее, как передавало агентство, европейские политики стараются обходить тему миграции стороной, поскольку этот вопрос может разрушить карьеру государственных деятелей.

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