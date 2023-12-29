Итоги Года педагога и наставника подвели на выставке-форуме «Россия»

Официальная церемония завершения Года педагога и наставника прошла в рамках выставки-форума «Россия» в Москве в четверг, 28 декабря. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе мероприятия выступил с благодарственной речью.

«Дорогие, любимые учителя, педагоги, хочу сказать вам спасибо. Спасибо вам и низкий поклон <...> Формально Год педагога и наставника завершается. На мой взгляд, внимание, которое в этом году уделялось педагогам и наставникам, — дополнительный трамплин, и мы будем делать всё, чтобы дальше помогать вам развивать систему образования», — подчеркнул министр.

По его словам, значимость учителей подчеркивает и наступающий год, который объявлен Годом семьи. Он объяснил, что в семейной сфере педагоги играют не последнюю роль. Кравцов отметил, что в этом году было сделано и достигнуто очень многое, он выдался интересным и насыщенным.

«За системой образования — будущее нашей страны. Учитель, педагог — самая значимая профессия на Земле», — резюмировал политик.

Произнесла несколько слов в качестве подведения итогов уходящего года и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что в 2023 году около 17 млн человек приняли участие приблизительно в 7 тыс. федеральных и региональных мероприятий.

«Это был важный год с точки зрения нашей работы и в рамках национального проекта «Образование», и в рамках содержательной части образования, и большого количества законодательных изменений, которые удалось принять, чтобы наше образование с каждым годом становилось всё более суверенным, всё более важным, для того, чтобы воспитывать настоящего гражданина нашей страны», — подчеркнула Голикова.

Ранее, 13 декабря, зампредседателя Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) Анна Бушлякова на полях деловой сессии, посвященной наставничеству, в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметила, что наставничество вносит значительный вклад в реализацию проектов корпоративного добровольчества.

Она подчеркнула, что наставничество помогает интегрировать новых сотрудников в профессиональное сообщество, а также создает условия для развития и внедрения инновационных практик в компаниях.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.