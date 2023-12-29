Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ назвали возможность поддерживать Украину без Венгрии
Армия
Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ
Мир
Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США
Мир
Премьер Украины запросил срочную встречу со странами-донорами по финансированию
Мир
WP назвала «прохладной» благодарность Киева Вашингтону за новую помощь
Мир
В США сообщили о направлении солдат в Косово в рамках миссии НАТО
Армия
Капитан Рябов с сослуживцами пресекли попытки атаки диверсантов ВСУ
Мир
В Верховной раде выступили против силовых методов мобилизации на Украине
Мир
На Украине сообщили о принудительной эвакуации из ДНР более 100 тыс. жителей
Общество
Авиапарк компании «Победа» в 2024 году пополнит еще один Boeing
Экономика
Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе
Мир
Мадуро приказал провести учения в ответ на прибытие корабля Британии к берегам Гайаны
Мир
В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали случай заражения человека ЗЛЭ
Мир
Посол РФ заявил о намерении руководства Аргентины сохранить диалог с Россией
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде 29 декабря
Сюжет:

Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву

Посол Феоктистов заявил, что Россия против передачи российских вертолетов Киеву
0
Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину, поэтому Россия рассчитывает, что новое правительство страны во главе с президентом Хавьером Милеем не изменит ей, заявил в четверг, 28 декабря, посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

Дипломат добавил, что до нового правительства Аргентины был доведен сигнал о «важности и в дальнейшем строго следовать этой линии».

«Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в своих антарктических операциях и высоко оценивались за их качество и надежность. Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России», — цитирует его выступление в посольстве ТАСС.

Ранее, 14 декабря, портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС Аргентины сообщил о намерении страны пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E. Они были приобретены в 2011 году и использовались для антарктических проектов. По словам российского посла, официальных комментариев с аргентинской стороны по этому поводу не было.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, инаугурация которого состоялась 10 декабря, не раз заявлял об ориентации на связи с США вместо стран БРИКС. Он отмечал, что стране следовало бы отказаться от песо и заменить его долларом. Центральный банк, по мнению нового главы Аргентины, и некоторые министерства следует упразднить и сократить тем самым госаппарат.

Аргентине всех Милей: кого страна выбрала президентом
Главой государства стал «экономист с бензопилой», который обещает изменить страну до неузнаваемости

12 декабря обозреватель Даниель Керсфельд в материале для газеты Página 12 написал, что страны Латинской Америки не хотят поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и выступать против России. В статье Керсфельд обратил внимание на то, что в связи с ослабевающей поддержкой Киева со стороны западных стран в настоящее время украинский лидер сосредоточился на поиске любых возможных союзников в других регионах мира. Он остановил свой выбор на странах Латинской Америки и, в частности, на Аргентине.

22 ноября советник Милея по внешней политике Диана Мондино заявила, что избранный лидер Аргентины предложил президенту Украины Зеленскому принять конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Местом проведения мероприятия указали южноамериканскую страну.

20 ноября политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки киевского режима.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023