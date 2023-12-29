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Bloomberg: премьер Украины попросил доноров о срочной встрече по финансированию

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу со странами — донорами Киева в январе. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо политика.

«Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года», — говорится в письме, направленном Межведомственной координационной группе доноров.

По информации издания, Шмыгаль подчеркнул, что Киев не может ждать решения этого вопроса до марта. Также он в своем обращении «бьет тревогу» о финансовом состоянии республики.

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Ранее, 27 декабря, вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

До этого, 5 декабря, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что 2023 год станет последним в предоставлении США грантовой помощи Украине, в дальнейшем Вашингтон перейдет только на кредитную форму сотрудничества с Киевом.

4 декабря Демократическая и Республиканская партии США не смогли согласовать запрос американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Отмечалось, что все попытки политических оппонентов в двухпартийных переговорах зашли в тупик из-за глубоких разногласий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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