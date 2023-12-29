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WP назвала «прохладной» благодарность Киева Вашингтону за новую помощь

WP: Киев прохладно воспринял новый пакет помощи от США
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Фото: Соцсети
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Киевская администрация приняла новый пакет помощи от США с «прохладной благодарностью». Об этом заявила газета The Washington Post в четверг, 28 декабря.

«Скромный новый пакет вооружений США для Украины — который, вероятно, будет последним, пока конгресс не одобрит новое финансирование, — был встречен в Киеве в четверг с прохладной благодарностью», — сказано в материале.

Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере $250 млн, в который вошли средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое вооружение, однако Киеву не хватит такой суммы.

Этот пакет, по мнению авторов статьи, может решить некоторые проблемы на поле боя, но по-прежнему оставляет Украину перед неопределенным будущим и без существенной финансовой поддержки в новом году.

По словам депутата украинского парламента Егора Чернева, если конгресс США в ближайшее время не одобрит выделение новой поддержки, то уже в январе украинцам будет угрожать лишение социальных выплат и снижение заработной платы.

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Ранее в этот день зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США. По его словам, некоторые солдаты и командиры украинской армии заявили, что дефицит заставил их свернуть некоторые операции и перейти к оборонительной стратегии.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он.

21 декабря Блинкен заявил, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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