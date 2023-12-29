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Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде 29 декабря
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Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде 29 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, местами небольшой мокрый снег, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 29 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне 0…+2 градуса. Ночью ожидается около 0.

В Московской области днем прогнозируют –3…+2 градуса, ночью — до –3.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Синоптики также предупреждают о гололеде и налипании мокрого снега местами.

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Ранее, 25 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на протяжении недели погода в Москве будет меняться: прогнозируются взлеты и падения температуры и давления. В пятницу, 29 декабря, по его словам, вновь придут теплый фронт с запада, снег, переходящий в дождь, и оттепель — температура поднимается до +2 градусов.

28 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после оттепели в пятницу и субботу в Москве в новогоднюю ночь ожидается резкое похолодание без осадков, температура воздуха составит от –9 до –14 градусов. Кроме того, он отметил, что первый январский день «будет солнечным» с температурой до –12 градусов.

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