Реклама
Прямой эфир
Армия
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов вручил освободителям Марьинки госнаграды на передовой
Армия
Снайперы ВС РФ поразили цель на дальности, втрое превышающей стандартную для СВД
Армия
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
Мир
У берегов Йемена эсминец США перехватил дрон и противокорабельную ракету
Мир
В ФРГ назвали возможность поддерживать Украину без Венгрии
Армия
Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ
Мир
Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США
Мир
Премьер Украины запросил срочную встречу со странами-донорами по финансированию
Мир
WP назвала «прохладной» благодарность Киева Вашингтону за новую помощь
Мир
В США сообщили о направлении солдат в Косово в рамках миссии НАТО
Армия
Капитан Рябов с сослуживцами пресекли попытки атаки диверсантов ВСУ
Мир
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Мир
Мадуро приказал провести учения в ответ на прибытие корабля Британии к берегам Гайаны
Мир
Посол РФ заявил о намерении руководства Аргентины сохранить диалог с Россией
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде 29 декабря
Сюжет:

Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Истребители Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России сопровождают и прикрывают бомбардировщиков в зоне спецоперации. Один из летчиков российского самолета во время боевого задания обнаружил в воздухе ударную группу противника. Минобороны РФ 29 декабря показало часть боевого вылета.

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с круглосуточно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Летчику Су-35с была поставлена задача по сопровождению и прикрытию бомбардировщиков.

«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи. Отработав, все наши самолеты вернулись на аэродром вылета. Боевую задачу выполнили», — рассказал о боевом вылете летчик Су-35 Иван.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время суток при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений, уточнили в Минобороны.

«Сухой» в воздухе: как будет развиваться истребитель Су-35С
Самолеты продемонстрировали свои уникальные возможности при перелете президента России на Ближний Восток

4 декабря военное ведомство показывало, как экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

17 ноября официальный представитель украинской армии Юрий Игнат заявил, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35 и обеспечить ВСУ преимущества в воздухе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023