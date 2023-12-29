Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника

Истребители Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России сопровождают и прикрывают бомбардировщиков в зоне спецоперации. Один из летчиков российского самолета во время боевого задания обнаружил в воздухе ударную группу противника. Минобороны РФ 29 декабря показало часть боевого вылета.

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с круглосуточно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Летчику Су-35с была поставлена задача по сопровождению и прикрытию бомбардировщиков.

«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи. Отработав, все наши самолеты вернулись на аэродром вылета. Боевую задачу выполнили», — рассказал о боевом вылете летчик Су-35 Иван.

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время суток при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений, уточнили в Минобороны.

4 декабря военное ведомство показывало, как экипажи многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

17 ноября официальный представитель украинской армии Юрий Игнат заявил, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35 и обеспечить ВСУ преимущества в воздухе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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