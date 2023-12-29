Криптобиржа Binance объяснила требование для клиентов из РФ вывести средства

Некоторые клиенты криптобиржи Binance из России получили уведомления о том, что необходимо закрыть позиции и вывести средства до 29 декабря. О причинах требования и других деталях пояснили в Telegram-канале компании.

«На данный момент пользователям Binance, которые не получили сообщение, не нужно предпринимать никаких действий», — говорится в сообщении.

Также там попросили следить за официальными анонсами на сайте и письмами-уведомлениями.

Как отмечает РБК, пользователей попросили «погасить все нерешенные обязательства», а средства перевести с фьючерсного на спотовый кошелек, откуда они беспрепятственно смогут вывести их на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу.

В техподдержке Binance пояснили, что письма о закрытии позиций пришли тем, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации».

27 сентября Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. Тогда же было сказано, что в ближайшие несколько месяцев криптобиржа прекратит предоставление услуг в РФ. В компании пояснили, что прилагают «все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода».

В декабре криптовалютная биржа Binance сообщила, что прекратит поддержку операций в российской нацвалюте с 31 января 2024 года. Исполнительный директор Avosend Юлия Боланд 12 декабря усомнилась в том, что после этого остальные биржи откажутся от рубля. По ее словам, такие изменения в глобальном плане не окажут значительного влияния. Российский рынок перераспределится между другими участниками и, возможно, появятся новые стратегии и схемы, добавила она.

До этого, 23 ноября, стало известно, что владельцы аккаунтов на Binance за сутки вывели свыше $1 млрд, не считая биткоинов. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на данные компании Nansen. Основной причиной сложившейся ситуации стали трудности, которые испытывает криптобиржа: отставка генерального директора Чанпэна Чжао, удар по репутации в виде штрафа в $4,3 млрд за нарушение законодательства по охране банковской тайны.