TI рассказала об отмене Нетаньяху заседания кабмина по обсуждению будущего Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета министров, которое должно было состояться вечером в четверг, 28 декабря. На нем планировалось обсудить политическое устройство сектора Газа после окончания войны с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«На позицию израильского премьера повлияли его крайне правые партнеры по коалиции, которые также отвергли любые дискуссии о правлении палестинской администрации в секторе Газа», — сказано в материале.

Нетаньяху, по мнению газеты, не первый раз переносит заседание «на следующий день», поскольку стремится сохранить целостность своей коалиции. Между тем крайне правая партия «Религиозный сионизм», лидером которых является Бецалель Смотрич, объявила о проведении собственного отдельного заседания фракции в знак протеста против ее исключения из дискуссии.

Ранее, 27 декабря, американский журналист-расследователь Сеймур Херш высказал мнение, что Нетаньяху заранее знал о том, что ХАМАС готовит нападение на израильскую территорию.

26 декабря бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что обострение палестино-израильского конфликта должно было подтолкнуть Нетаньяху уйти в отставку. По его словам, атака 7 октября произошла потому, что в группировке «осознали слабость нынешнего правительства, худшего в истории страны, и напали».

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. Накануне он сказал, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех целей.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.