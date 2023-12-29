НКО рассказали об адаптации к новым условиям в течение 2023 года
Некоммерческие организации к концу 2023 года смогли адаптироваться к изменениям, вызванным началом спецоперации и санкционным давлением, свидетельствуют данные сразу нескольких исследований, имеющихся в распоряжении «Известий». Более 40% НКО заявили, что имеют возможность полноценно выполнить все стоящие перед ними задачи.
Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ изучил деятельность 975 организаций, и 20% руководителей этих НКО сказали, что им хватает средств для всего задуманного. Еще четверть заявили, что финансы позволяют полноценно выполнить задачи, но на новые проекты их вряд ли хватит.
Большинство респондентов (62%) согласились с тем, что их организациям удалось адаптироваться к работе в новых условиях, и только 5% — что этого не удалось сделать.
«Текущая ситуация не прошла бесследно для некоммерческого сектора и потребовала зачастую вносить коррективы в организационную деятельность. Тем не менее, если сравнивать с кризисом пандемии COVID-19, можно отметить, что НКО успешнее адаптировались к меняющимся условиям», — сказала «Известиям» директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова.
Она привела пример того, что, например, снижение доходов затронуло гораздо меньшую долю некоммерческих организаций, чем два года назад. Меньшая доля руководителей говорит о сокращении частных пожертвований, в том числе от крупных доноров.
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Фонды и рынок: как завершили 2023 год российские НКО