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«Известия» узнали о сложностях новогодних выступлений артистов-иноагентов

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Stefano Guidi
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Богатое на концерты предновогоднее время у артистов, которые уехали из России или получили статус иностранных агентов, вышло на редкость тихим и спокойным. Организовать корпоратив с их участием сложно, да и выступать они готовы только на условиях строжайшей секретности, узнали «Известия».

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«Спустя время россияне стали разъезжаться — кто-то возвращается в Россию, кто-то едет в другие страны. Поэтому направления Турция, Армения, Грузия, Черногория стали менее популярными, менее востребованными», — рассказал «Известиям» организатор концертов, пожелавший остаться анонимным.

Среди артистов, продолжающих с февраля 2022 года по нынешнее время давать точечные выступления в странах, куда переехали россияне, продолжил он, — «Кровосток», Anacondaz, «СБПЧ» («Самое большое простое число»).

«Сейчас действительно артисты стали реже выступать. Делают это обычно на площадках поменьше, сборы у них стали меньше», — отметил промоутер.

Он добавил, что немало концертов переносится на несколько месяцев вперед либо вообще отменяется из-за плохих продаж. Так, к примеру, случилось с предновогодним выступлением признанной в РФ иноагентом Земфиры в Дубае с ценником за билет выше 100 тыс. рублей.

Его отменили незадолго до даты проведения, как говорят представители концертной индустрии, из-за невысоких продаж.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Меньшинство голосов: чем зарабатывают уехавшие артисты

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