Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США

Президент США Джо Байден подтвердил гибель американки, которая удерживалась в заложниках боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В заявлении говорится, что Байден и его супруга потрясены тем, что американка Джудит Вайнштейн, как считается, была убита ХАМАС 7 октября.

«Я придерживаюсь обещания, данного мной семьям всех тех, кто до сих пор удерживается в заложниках: мы не остановим работу по возвращению их домой», — заявил американский президент.

Ранее, 11 октября, газета Independent сообщила, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 22 американца. Госдеп выразил соболезнования жертвам и семьям всех погибших.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.