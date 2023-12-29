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К концу года средняя стоимость кредита превысила 26%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С начала года средний размер полной стоимости кредита (ПСК) вырос на 6,5 п.п. Об этом «Известиям» сообщили в «Финуслугах». Если в январе показатель составлял 19,44%, то к 22 декабря он превысил 26%. При этом максимальный размер ПСК сейчас — 67%, уточнили в «Финуслугах».

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В то же время ключевая с начала года увеличилась более чем вдвое — на 8,5 п.п., с 7,5 до 16%. Разница в росте ПСК и ставки Центробанка (ЦБ) составляет 2 п.п. — это значит, что в будущем стоимость кредитов может вырасти на сопоставимую величину.

Стоимость кредита зависит в первую очередь от ставки по займу. Но помимо нее в расчет ПСК включается также оплата сопутствующих услуг, напомнил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Как правило, их стоимость не меняется в зависимости от ключевой ставки, уточнил эксперт.

«Возможности для увеличения полной стоимости кредита при выросшей вдвое ключевой процентной ставке, конечно, остаются», — отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она пояснила: кредитный рынок, в том числе ипотечный, сильно перегрет, а требования к заемщикам всё время повышаются, поэтому очень вероятно, что ПСК у российских банков будет расти как минимум в течение первого полугодия 2024-го.

ПСК продолжает рост вслед за ключевой ставкой, что приводит к сокращению кредитования в РФ. В ноябре по сравнению с октябрем его объемы уменьшились на 14%, а количество выданных займов — на 8%, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Такая динамика говорит о том, что средний чек по ссудам также становится меньше — за месяц показатель сократился со 194 тыс. до 180 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ставки сделали: к концу года средняя стоимость кредита превысила 26%

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