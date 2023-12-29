Посол РФ в Маниле оценил вероятность вступления Филиппин в БРИКС

В филиппинских кругах обсуждается тема межгосударственного объединения, союза пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки (БРИКС), заявил «Известиям» посол России в Маниле Марат Павлов.

«Я знаю, что тема БРИКС вызывает здесь интерес, но говорить о присоединении Филиппин к этому объединению может быть преждевременно. Тем не менее республика достаточно активна, участвует во многих международных интеграционных процессах. Мы не должны забывать, что и на площадке АСЕАН мы активно взаимодействуем с республикой уже в формате диалогового партнерства», — отметил посол.

Что касается заявок других стран в регионе, на Филиппинах отслеживают интеграционные процессы и вовлечение их соседей, тем более имеющих очень тесные связи с республикой, подчеркнул Марат Павлов.

В 2023 году более 40 стран изъявили желание вступить в БРИКС. При этом свыше 20 уже официально подали заявки. Среди них и несколько стран АСЕАН: это Таиланд, Индонезия и Камбоджа.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла России на Филиппинах Марата Павлова «Известиям»:

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