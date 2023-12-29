Киев принудительно эвакуировал из подконтрольных Украине районов ДНР более 100 тыс. человек

Власти Украины с августа 2022 года принудительно эвакуировали из подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) более 100 тыс. человек, о чем 28 декабря сообщило в своем Telegram-канале украинское министерство по вопросам реинтеграции.

В ведомстве отметили, что среди эвакуированных числятся 13,2 тыс. детей и более 4,8 тыс. маломобильных.

Уточняется также, что вывезенных из ДНР людей селят в бесплатные приюты Житомирской области.

Ранее, 2 апреля, агентство «Укринформ» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию сообщало, что украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из города Славянск, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР. Речь тогда шла о детях, находившихся под опекой. Опекунов призвали немедленно покинуть регион, пригрозив лишить обязанностей опеки, указав, что детей всë равно эвакуируют.

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев, которые могут связаться с оставшимися в подконтрольной Киеву части ДНР гражданами, убедить их эвакуироваться.

Тогда же с обращением выступила и вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Она призвала граждан эвакуироваться с территории Донбасса из-за опасности замерзнуть зимой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.