Капитан Рябов с сослуживцами пресекли попытки атаки диверсантов ВСУ

Капитан Владимир Рябов в составе подразделения удерживал занятые позиции на важном участке. Украинские боевики, намереваясь прорвать оборону, предприняли попытку атаки. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в пятницу, 29 декабря, рассказали в Минобороны.

Группа вражеских диверсантов выдвинулась в направлении оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности капитана Рябова и его подчиненных. В условиях огневого поражения минометов и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан грамотно организовал оборону вверенного ему направления.

Затем на протяжении нескольких часов Рябов с подчиненными сдерживали атаки боевиков. Благодаря грамотным действиям капитана Рябова удалось отбить атаку противника, нанеся ему существенные потери, и пресечь совершение диверсии.

Тем временем младший сержант Петр Шилов в составе штурмовой группы выявлял украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в заданном районе. Продвигаясь по маршруту, он обнаружил боевиков, направляющихся в район расположения подразделений ВС РФ.

Несмотря на превосходящие силы противника, Шилов решил вступить в бой с врагом. Грамотно используя условия местности, заняв выгодную позицию, он прицельным огнем из штатного оружия сковал действия противника. Это заставило неприятеля, потеряв в бою больше половины группы, отступить.

Решительные действия младшего сержанта Шилова, мужество и профессионализм его подчиненных позволили пресечь деятельность вооруженной группы ВСУ в заданном районе.

Днем ранее, 28 декабря, в Минобороны рассказали, как рядовой Иван Удилов в составе подразделения обеспечивал безопасность перемещения колонны, осуществляющей подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск. Внезапно противник ее обстрелял и создал опасность взрыва и пожара.

Тогда же военные повара на запорожском направлении СВО рассказали, как к Новому году готовят праздничное меню для военнослужащих. Также Минобороны всем бойцам в зоне спецоперации выдало специальные подарочные наборы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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