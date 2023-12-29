На трассе в Свердловской области водитель сбил 85-летнего пенсионера

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП со смертельным исходом: водитель сбил 85-летнего мужчину, переходившего автодорогу. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации сотрудников полиции, 45-летний водитель Mazda CX-5, двигаясь по свердловской трассе, совершил наезд на пешехода 1938 года рождения, переходившего проезжую часть. Инцидент произошел вечером, около 17:45 по местному времени.

Как отметил сам водитель, он двигался вне населенного пункта со скоростью 80 км/ч, в условиях недостаточной видимости он заметил пешехода на расстоянии 5–10 м, так как тот был без светоотражающих элементов на одежде. Была предпринята попытка торможения, однако столкновения избежать не удалось.

«От полученных травм, пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по факту ДТП правоохранительные органы проводят расследование. После этого будет принято обоснованное процессуальное решение.

Ранее, 27 декабря, в Москве на Новочеркасском бульваре водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.