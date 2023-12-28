Жительница Горловки пострадала при обстреле города со стороны ВФУ

Мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) была ранена при обстреле города со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в четверг, 28 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.

«Обстрелом ВФУ ранена мирная горловчанка», — написал он.

По сведениям мэра города, женщина находилась Центрально-Городском районе, в доме № 7 по улице Дружковской, куда и пришелся удар со стороны украинских военных.

Помимо этого, в результате обстрела ВФУ оказался поврежден корпус автомобильно-дорожного института на улице Кирова в Центрально-Городском районе, а также еще несколько домов. Также пострадал от атаки жилой массив «Строитель» в Никитовском районе, он оказался полностью обесточен. Позже электроснабжение удалось восстановить.

Ранее, 27 декабря, Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки со стороны ВФУ было повреждено здание детского сада. Кроме того, пострадал Свято-Покровский храм, построенный в XIX веке.

До этого, 25 декабря, СЦКК сообщил, что за сутки в ДНР зафиксировано 35 обстрелов со стороны ВФУ. Удары производились по территориям трех населенных пунктов ДНР. Так, были атакованы Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, а также Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы). В Горловке и Донецке погибли две женщины.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.