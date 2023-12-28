Спасатели вывели из горящей квартиры трех питомцев в Смоленске

Пожарные МЧС России спасли трех домашних животных из пожара в Смоленске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в четверг, 28 декабря.

Как сказано в публикации, пожар разгорелся в одной из квартир пятиэтажки. Сотрудники пожарной службы МЧС России своевременно прибыли на место происшествия и обнаружили в квартире собаку и двух котов. Они вывели питомцев на улицу, предоставив доступ к свежему воздуху. Животные пришли в себя, их жизни ничего не угрожает.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, в инциденте были задействованы 10 пожарных и две единицы техники.

Ранее, 6 декабря, спасатели откачали собаку после пожара в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, пожарные вынесли из горящей квартиры двоих человек без сознания, позднее они были госпитализированы.