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На Украине заявили о намерении конфисковать два российских самолета Ан-148

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Министерство юстиции Украины намерено конфисковать в доход страны два российских пассажирских самолета, принадлежащие лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Об этом сообщила пресс-служба ведомcтва на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к «Ильюшн Финанс Ко». Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал некоторые находящиеся в стране активы российского предприятия «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», передает «Газета.Ru».

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Ранее, 20 декабря, издание Financial Times сообщило о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

В ответ на это министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации РФ примет симметричные ответные меры. В этот же день депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов сказал, что симметричный ответ может быть разным, вплоть до отчуждения какой-то государственной собственности недружественных стран, если она находится в России.

При этом ранее, в июне, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко предложил погасить часть государственного долга страны за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют «отобрать у РФ». По его словам, у России на настоящий момент арестовано $350 млрд золотовалютных резервов и $150 млрд денежных, и часть из них можно было бы использовать для погашения госдолга.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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