Американский сенатор призвал США нанести удар по Ирану

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в четверг, 28 декабря, в ответ на нападение шиитского движения «Ансар Алла» призвал США нанести удар по Ирану и «стереть республику с карты мира».

«Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я призываю уже шесть месяцев <...> нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты», — заявил Грэм в эфире телеканала Fox News.

Он также добавил, что рекомендовал главе Пентагона Ллойду Остину не демонстрировать слабость и четко донести Ирану, что представляют собой красные линии для США.

26 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали.

7 ноября Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

В октябре Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.