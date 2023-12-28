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В Верховной раде выступили против силовых методов мобилизации на Украине

Депутат рады Чернев высказался против репрессивных методов мобилизации на Украине
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Фото: Соцсети
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Репрессивные методы мобилизации на Украине, обозначенные в новом законопроекте, приведут лишь к демотивации граждан. С таким заявлением выступил 28 декабря заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

«В обществе, в парламенте и в комитете Рады сложилась неоднозначная реакция на новый законопроект о мобилизации. Поэтому остается много вопросов к некоторым пунктам. Лично я не согласен с тем, что акцент должен быть сделан на репрессивных методах мобилизации», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Чернев отметил, что нельзя допускать ситуации, при которых военные заламывают руки прохожим и увозят в комиссариаты. По его мнению, украинским властям необходимо наладить контакт с населением и мотивировать их на оборону страны, чтобы рекрутинг в армию преобладал над мобилизацией, пишет «Газета.Ru».

Также депутат уточнил, что первое чтение законопроекта может состояться уже в январе 2024 года, однако сам процесс принятия документа, скорее всего, затянется.

При этом ранее, 27 декабря, руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации на Украине. По словам одного депутата, законопроект вызывает опасение у многих и он сам также переживает из-за него за личную безопасность.

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25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Позже, 26 декабря, депутат рады Евгений Шевченко заявил, что внесенный проект закона загоняет граждан в угол, он нарушает основные права и свободы. По мнению политика, этот закон может стать орудием мести государства, направленным против тех, кто не хочет принимать участие в боевых действиях, а пытается сохранить свою жизнь.

Он подчеркнул, что этот закон, представляющий собой форму принуждения и насильственной отправки людей на фронт, может вызвать еще больше агрессии среди населения в адрес киевского режима.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

В феврале 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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