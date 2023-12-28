На Украине сообщили о принудительной эвакуации из ДНР более 100 тыс. жителей

Начиная с августа 2022 года, власти Украины принудительно эвакуировали из подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики (ДНР) более 100 тыс. человек. Об этом 28 декабря сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции.

«С этого времени в безопасные регионы переместились более 100 тыс. граждан. Среди них — более 13,2 тыс. детей и более 4,8 тыс. маломобильных», — указано в Telegram-канале минреинтеграции.

В ведомстве сообщили, что людей вывозят в Житомирскую область на северо-западе Украины, а там расселяют в бесплатные приюты.

Ранее, 2 апреля, агентство «Укринформ» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию сообщало, что украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из города Славянск, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР. Речь шла о детях, находившихся под опекой. Опекунов призвали немедленно покинуть регион, пригрозив лишить обязанностей опеки, указав, что детей всë равно эвакуируют.

До этого, в июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев, которые могут связаться с оставшимися в подконтрольной Киеву части Донецкой области гражданами, убедить их эвакуироваться.

Тогда же с обращением выступила и вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Она призвала граждан эвакуироваться с территории Донбасса из-за опасности замерзнуть зимой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».