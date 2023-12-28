Ремонт музейно-выставочного центра завершили в Малоярославце
В Малоярославце (Калужская область) завершили обновление музейно-выставочного центра им. И.А. Солдатенкова. Об этом министр культуры и туризма региона Павел Суслов сообщил в своем Telegram-канале.
Подрядчик отремонтировал кровлю и внутренние помещения, заменил инженерные системы. Кроме того, для центра за счет средств федерального и регионального бюджетов приобрели выставочное оборудование.
«С момента основания центра не прекращается работа по формированию фондов, которые насчитывают на сегодняшний день более 29 тыс. предметов национальной культуры», — отметил также Суслов.
Как уточняет газета «Весть», работы прошли в рамках нацпроекта «Культура». Церемония открытия состоялась 26 декабря.