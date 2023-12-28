Более 300 многоквартирных домов отремонтируют в Коми в 2024 году
На территории Республики Коми в 2024 году отремонтируют более 300 многоквартирных домов (МКД). Об этом заместитель председателя правительства Коми — министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов сообщил на еженедельном оперативном совещании.
По его словам, работы и услуги по капремонту запланированы в 302 зданиях. Из них в 219 домах предусмотрены строительно-монтажные работы. Контракты с подрядчиками будут заключены к 1 марта.
Как уточняет ИА «Комиинформ», капремонт МКД проводится за счет взносов жильцов. Средства идут на обновление внутридомовых инженерных систем, ремонт или замену лифтов, ремонт крыши, фасада, подвалов, фундамента.
В 2023 году работы были выполнены в 358 домах. Еще 16 МКД находятся на стадии приемки, в семи ремонт закончат до конца года.