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Новую школу поставили на кадастровый учет в Твери

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В Твери поставлена на кадастровый учет новая школа, построенная в микрорайоне «Южный». Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Росреестра.

Школу возвели на улице Гусева. Площадь четырехэтажного здания, рассчитанного на 1224 учащихся, составляет более 24 тыс. кв. м.

«Единая процедура по постановке на кадастровый учет и регистрации права была проведена тверским Росреестром в течении одного рабочего дня», — рассказала замруководителя управления Ольга Новоселова.

Школа на Гусева стала третьей поставленной на кадастровый учет в регионе в 2023 году. Первые две ввели в городе Нелидово и селе Тургиново Калининского района.

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