Три съезда с трассы Симферополь – Красноперекопск отремонтируют в 2024 году
В Крыму в 2024 году отремонтируют три съезда с дороги Симферополь – Красноперекопск до сел Первомайского и Красногвардейского районов. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на распоряжение главы республики о выборе исполнителя на проведение работ.
Речь идет о дороге к селу Александровка протяженностью 10,1 км, подъезде к селу Стахановка протяженностью 1,9 км и участке до дороги Известковое – Котельниково – Краснознаменка протяженностью 3,2 км.
Работы на всех трех объектах выполнит ООО «Крым-Магистраль». Стоимость контракта на ремонт дороги до Александровки составит около 208 млн рублей, два других контракта обойдутся в 38,5 млн и 67,9 млн рублей соответственно.
Как уточняет информагентство, дорожные участки планируется отремонтировать до 1 декабря 2024 года.