В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием шести машин
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием шести машин, в том числе «Газели». Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал источник «Известий».
Причиной происшествия стало ухудшение самочувствия водителя микроавтобуса.
«У водителя «Газели» упал сахар», — сообщил собеседник.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Ранее, 18 декабря, в Санкт-Петербурге водитель сбил женщину на пешеходном переходе и протаранил две машины — «Газель» и BMW. Женщина скончалась на месте происшествия, а 22-летнего водителя в состоянии средней степени тяжести доставили в одну из больниц города.