В работе Telegram произошел массовый сбой
В работе Telegram произошел масштабный сбой. Об этом 28 декабря сообщают пользователи мессенджера.
Отмечается, Telegram-каналы не обновляются, сообщения не отправляются. По данным портала Downdetector, сигналы о сбоях в работе приложения поступили из Санкт-Петербурга, Челябинска, Тулы, Одессы, Ташкента, Севастополя, Вологды.
На портал «Сбой.рф» о неполадках сообщило больше всего пользователей из Москвы (46%).
Ранее пользователи жаловались на сбои в работе мессенджера Telegram 30 ноября. На портал «Сбой.рф» поступило почти 20 тыс. жалоб. На сбои в работе Telegram пожаловались пользователи из южных регионов России. Также, по информации сайта Downdetector, у пользователей из США возникли проблемы с подключением.
Позже, 24 декабря, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в преддверии Нового года мессенджер получил обновление. У пользователей появилась возможность репостить публикации каналов в истории. При этом указывалось, что в будущем в репосты можно будет добавлять интерактивные опросы.