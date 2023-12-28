Агроном перечислил пять ошибок установки новогодней елки

Агроном Петр Синьковский рассказал о типичных ошибках, которые мешают сохранить красоту и свежесть новогодней елки.

В беседе с сайтом aif.ru в четверг, 28 декабря, эксперт назвал первой самой серьезной ошибкой сам занос дерева в помещение: если елку внести в тепло сразу после мороза, дерево долго не простоит. Купленную елку стоит сначала подготовить к теплу: сутки подержать на балконе, сутки в коридоре и лишь после этого ставить в жилом помещении.

Второй ошибкой специалист назвал применение при установке елки обычных крестовин или опор. Лучше всего поместить ее в емкость с влажным субстратом, тогда она простоит долго. Это может быть большое ведро со смесью опилок и прокаленного крупного песка. Просто в воду дерево ставить не стоит, а субстрат же удержит дерево от интенсивного подсыхания и сброса хвои.

Третьей ошибкой специалист назвал отсутствие спиливания 2–3 см низа ствола. Если этого не сделать, даже субстрат не окажет нужного действия.

Четвертой ошибкой агроном назвал выбор места установки елки. По его словам, нельзя ставить елку вблизи источников тепла и на сквозняке. Оба фактора «быстро превратят ее в конгломерат уныло торчащих лысых веток».

Пятую ошибку Синьковский связал с украшениями. Он подчеркнул, что елка хорошо перенесет светодиодные гирлянды, а гирлянды с лампами накаливания резко сократят срок сохранения первозданного вида елки. Он пояснил, что лишний перегрев, который обеспечивают лампочки, вреден для внешнего вида новогоднего дерева.

25 декабря терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов оценил влияние живых новогодних елок на здоровье человека. По его словам, грибы и другие микроорганизмы, паразитирующие на хвойных, обитают в пределах лесной экосистемы. Угрозу они представляют только для самих деревьев. Также редко развивается аллергия на хвою. Эксперт указал на то, что ни особой пользы, ни вреда для здоровья живая елка в доме не принесет.