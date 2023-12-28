Политолог оценил возможность Украины вернуть долги Западу

Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что на данный момент Украина не имеет возможности вернуть долги Западу.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 28 декабря, специалист допустил, что эта ситуация сохранится еще как минимум в течение ближайших лет. Журавлев отметил, что страна, теоретически, может расплатиться с долгами, если восстановит промышленность.

«Чтобы расплачиваться с долгами, надо получать деньги. А Украина уже готова всё распродавать: стратегические предприятия, землю», — отметил политолог.

По его словам, расплачиваться необходимо с помощью производимых товаров, а не с помощью средств производства. Между тем президент страны Владимир Зеленский «хочет разобраться со всем как можно быстрее», не интересуясь тем, «что будет послезавтра».

Помимо этого, по мнению Журавлева, большая часть того, что Украине удается заработать, быстро разворовывается. Это, в свою очередь, неизбежно скажется на бюджете государства, если промышленность будет восстановлена.

«Теоретически, Украина могла бы расплатиться с долгами, практически — вряд ли. Если навести там порядок, это будет богатая страна», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в XXI веке важнее не произвести товар, а продать его. Важно налаживать торговые цепочки. Он напомнил, что раньше украинское товары покупала Россия, и задался вопросом — «кто еще купит» их теперь?

Ранее 28 декабря директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Известиями» предположил, что США постепенно будут замораживать финансирование Киева из-за полной потери интереса к украинскому конфликту. По его словам, на сегодняшний день украинский кейс явно носит токсичный характер для президента страны Джо Байдена, а деньги, предоставленные Украине, можно было потратить на более полезные вещи для самих американцев, нежели «выбрасывать их в трубу».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву последний в этом году пакет помощи на $250 млн, добавив, что новых траншей не будет до тех пор, пока конгресс не одобрит выделение на эту цель новой суммы денег.