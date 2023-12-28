Юрист заявил о вероятности наказать гостей вечеринки Ивлеевой за порнографию

Участников скандальной вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой могут привлечь к уголовной ответственности за распространение порнографии, если эксперты найдут такие кадры в фото- и видеоматериалах с мероприятия. Об этом 28 декабря сообщил «Известиям» адвокат Янис Юкша.

«Для того чтобы человека привлечь к уголовной ответственности по статье за распространение порнографии, порнография должна быть. Значит, нужна экспертная оценка в том, что те или иные действия являются порнографическими. Есть критерии определенные», — уточнил юрист.

Как считает Юкша, эксперты могут начать соответствующую проверку, если такой запрос поступит от правоохранительных органов, и выдать свое заключение о наличии или отсутствии порнографических материалов после изучения всех кадров.

«Если это заключение появится, я убежден, что люди, которые попадут под экспертную оценку с точки зрения того, что они занимались некими моментами, связанными с порнографией, могут быть привлечены к уголовной ответственности», — подытожил адвокат.

До этого, 26 декабря, адвокат Владислав Атаманюк сообщил, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба после непристойного поведения гостей мероприятия на сумму 1 млрд рублей. По его словам, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

«Почти голая» вечеринка состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

После за участие в вечеринке уже извинились и другие гости. Одним из первых это сделал рэпер Васильев, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Певец Филипп Киркоров также принес свои извинения общественности. Он отметил, что не знал о характере событий, которые будут происходить на вечеринке, и признал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях».

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринок Ивлеевой, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей. 28 декабря «Известия» опубликовали полный список гостей «голой» вечеринки. В общем списке гостей блогера — более 170 человек. Среди них музыкальные исполнители Anna ASTI, Дима Билан, Наталья Ионова (Глюк'oZa), Джиган, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Николай Васильев (рэпер VACÍO), журналистка Ксения Собчак и многие другие.