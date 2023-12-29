Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass

Участники проекта «Активный гражданин» определят самые интересные маршруты по зимней Москве. Подробное описание каждого из них есть в цифровом туристическом сервисе Russpass, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Организаторы отобрали 12 маршрутов. Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них — рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — отметила Сергунина.

Маршрут «Рождество в Москве» проходит по популярным туристическим местам — от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Во время аудиоэкскурсии можно будет узнать интересные факты о достопримечательностях.

Прогулка «Новогодняя Москва» начинается у Центрального детского магазина и заканчивается у стен Кремля. Здесь также есть возможность послушать цифровой гид и узнать о традициях и истории Нового года.

В рамках экскурсии «Точка притяжения: зимняя прогулка по ВДНХ» гостей приглашают заглянуть на выставку-форум «Россия». Также подготовлены маршруты «От «Зарядья» до «Эрмитажа»: прогулка по новогодней Москве» и «На каток, в музей и в парк: идеи для зимнего дня в Москве».

Участники прогулки по Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках могут посетить мастер-классы и представления, покататься на ледовой площадке фестиваля «Путешествие в Рождество». В те, кто выберет маршрут «День в Коломенском: зимняя прогулка в музее-заповеднике», смогут побывать на одном из самых старых катков Москвы, покататься на санях и поучаствовать в других народных забавах.