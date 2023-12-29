Реклама
Прямой эфир
Политика
Постпред РФ назвал запрет на российские СМИ в Европе тоталитарными тенденциями
Мир
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Харькове
Политика
Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом
Мир
В Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений после 7 октября
Мир
В ФРГ назвали возможность поддерживать Украину без Венгрии
Армия
Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ
Мир
Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США
Мир
Премьер Украины запросил срочную встречу со странами-донорами по финансированию
Мир
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в городе
Спорт
Россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Мир
В Эстонии возмутились молчанием Киева на вопрос о высылке украинцев на родину
Мир
WP заявила о неспособности США распоряжаться замороженными активами РФ
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами
Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде 29 декабря

Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники проекта «Активный гражданин» определят самые интересные маршруты по зимней Москве. Подробное описание каждого из них есть в цифровом туристическом сервисе Russpass, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Организаторы отобрали 12 маршрутов. Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них — рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — отметила Сергунина.

Маршрут «Рождество в Москве» проходит по популярным туристическим местам — от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Во время аудиоэкскурсии можно будет узнать интересные факты о достопримечательностях.

Прогулка «Новогодняя Москва» начинается у Центрального детского магазина и заканчивается у стен Кремля. Здесь также есть возможность послушать цифровой гид и узнать о традициях и истории Нового года.

В рамках экскурсии «Точка притяжения: зимняя прогулка по ВДНХ» гостей приглашают заглянуть на выставку-форум «Россия». Также подготовлены маршруты «От «Зарядья» до «Эрмитажа»: прогулка по новогодней Москве» и «На каток, в музей и в парк: идеи для зимнего дня в Москве».

Участники прогулки по Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках могут посетить мастер-классы и представления, покататься на ледовой площадке фестиваля «Путешествие в Рождество». В те, кто выберет маршрут «День в Коломенском: зимняя прогулка в музее-заповеднике», смогут побывать на одном из самых старых катков Москвы, покататься на санях и поучаствовать в других народных забавах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023