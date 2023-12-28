Эксперт назвал самый мощный тип военных кораблей России
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал фрегаты самым мощным типом военных кораблей на вооружении у Военно-морского флота (ВМФ) России.
В беседе с Lenta.Ru в четверг, 28 декабря, специалист уточнил, что, в частности, речь идет о фрегате «Адмирал Головко». Этот класс кораблей в настоящее время проходит модернизацию. До такого уровня, по словам эксперта, будут модернизированы даже старые фрегаты, в них будет встраиваться универсальная пусковая установка для запуска крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».
Кнутов подчеркнул, что фрегаты, вооруженные непосредственно крылатыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будут представлять серьезнейшую угрозу для противника.
26 декабря военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» рассказал об усилении Балтийского флота новыми кораблями. По его словам, корабль «Адмирал Головко», который был принят в боевой состав ВМФ России 25 декабря, будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Болтенков добавил, что многоцелевой корабль может наносить удары ракетами «Оникс» и «Калибр», а в перспективе — гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон».