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Промышленники из-за забастовки остановят заводы в Финляндии

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Karl F. Schöfmann
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В Финляндии индустриальный профсоюз Teollisuusliitto в начале февраля проведет двухдневную забастовку в промышленных зонах Килпилахти и Коккола. Об этом 28 декабря заявил на пресс-конференции председатель профсоюза Рику Аалто.

«Профсоюз останавливает работу промышленных зон Коккола и Килпилахти 1 и 2 февраля 2024 года», — сообщил он во время эфира телеканала Yle.

Как отмечается в заявлении на сайте профсоюза, к забастовкам присоединятся и заводы компании Neste.

«Политика правительства наносит серьезный удар по льготам, правам и условиям труда работников. Поэтому у сотрудников нет другого выбора, кроме как платить тем же», — заявил главный управляющий одного из заводов Neste Сами Рююнянен.

По его словам, решение о забастовках принято из-за нежелания правительства Петтери Орпо вести переговоры с рабочими заводов о защите труда и низкой заработной плате. Объединение выступает против реформы рынка труда, которая предлагается кабмином.

Забастовки остановят не только работу заводов Neste в Порвоо и Наантали, но также и работу химпредприятий в Уусимаа и Остроботнии. Только в зоне Коккола находится 21 производственный объект под руководством 16 компаний. Там же расположен один из крупнейших цинковых заводов в Европе.

Телеканал Yle также сообщает, что в общей сложности в промышленных районах Коккола и Килпилахти занято 7 тыс. рабочих.

Как отмечают журналисты Iltalehti, забастовки окажут влияние и на производства, которые используют сырье остановившихся заводов.

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До этого, 14 декабря, прошла забастовка профсоюза автомобильной промышленности и транспорта (AKT), которая остановила работу более 17 тыс. работников в 156 компаниях. Тогда был остановлен общественный транспорт в крупных городах, работа авиакомпании Finavia. Также был установлен запрет на сверхурочную работу.

В марте профсоюз железнодорожников Финляндии (RAU) объявил о забастовке. В частности, работники железнодорожного транспорта требовали улучшения условий труда, например уменьшения количества рабочих часов в неделю.

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