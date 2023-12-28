В Республике Тыва нашли пропавшего мальчика
Мальчик, ушедший из дома в сильный мороз в Республике Тыва, нашелся. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.
В публикации также напомнили, чтобы граждане были внимательны к детям.
Ранее в этот день в МВД рассказали, что полиция разыскивает без вести пропавшего шестилетнего мальчика, который 28 декабря около 16:00 по местному времени (12:00 мск) вышел из дома в Кызыле и не вернулся.
По данным МЧС по региону, на территории республики сохраняется морозная температура, утром 28 декабря она составила –23 градуса. По ночам столбик термометра доходит до –33.
Ранее, 21 октября, сообщалось, что двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Их искали два дня. Мать мальчиков рассказала, что старший получил в школе неудовлетворительные оценки, а младший потерял телефон. Она предположила, что именно из-за этого братья решили убежать из дома.