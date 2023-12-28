Эксперт объяснил повышение ЦБ надбавок к коэффициентам риска по ипотеке

Банк России старается достичь сбалансированной структуры кредитования и применяет различные для этого механизмы, при этом надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам — элемент политики по охлаждению кредитных выдач. Об этом рассказал «Известиям» 28 декабря директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, комментируя решение регулятора с 1 марта 2024 года повысить эти надбавки.

«Банк России в настоящее время на фоне кредитного бума ставит перед собой задачу достичь сбалансированную структуру кредитования, предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан и повысить устойчивость банков на случай роста потерь по кредитам. Для этого он применяет различные инструменты и механизмы. Надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам являются одним из элементов политики по охлаждению кредитных выдач», — объяснил эксперт.

По его словам, для финансовых организаций такое решение является очередным сигналом регулятора, который всячески старается не допустить роста кредитования, несущего повышенные риски для банковского сектора, в том числе ипотечного из-за существенного роста стоимости недвижимости.

«Как следствие можно ожидать изменения подходов банков в разных сегментах ипотечного кредитования, что с учетом снижения потребительской активности, роста процентных ставок, высоким уровнем закредитованности скажется на объеме выдач в сторону сокращения», — заключил Бородулин.

Ранее, 4 декабря, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин привел прогноз, согласно которому в 2023 году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей ипотечных кредитов. Он уточнил, что этот показатель почти на 60% превысит результат 2022-го и на треть — 2021-го.