Города Чехии отменили новогодние салюты из-за стрельбы в Праге
Чешские города отказались от проведения новогоднего салюта в знак скорби из-за стрельбы в Праге. Об этом 28 декабря написал портал Novinky.cz.
Фейерверк отменили Прага, Оломоуц, Кладно, Йиндржихув-Градец, Карвина и Усти-над-Орлици.
Во втором по численности населения городе Брно помимо салюта отменили панорамный видеомэппинг.
24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид Козак днем 21 декабря убил своего отца, затем направился в учебное заведение, где продолжил стрельбу по людям. После молодой человек покончил с собой.
В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 14 человек, инцидент стал самым кровопролитным в истории Чехии. 22 декабря советник-посланник посольства России в Чехии Николай Брякин сообщил, что россиян в числе погибших в Праге нет.