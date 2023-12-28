Реклама
Прямой эфир
Общество
Бастрыкин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечты четырех детей
Мир
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви завершил миссию
Мир
В Киеве заявили о потере территорий без американской поддержки
Мир
В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Мир
Дипломат назвал надуманными предлоги Латвии для закрытия пунктов на границе с РФ
Общество
Певицу Anna ASTI заменили на Чеботину на концерте в «Барвихе Luxury Village»
Мир
В ФРГ сообщили о начале подготовки ЕС новых санкций против России
Политика
Посол РФ сообщил о бесчисленных жалобах россиян на действия латвийских властей
Мир
Захарова рассказала, что общего между расистом, колониалистом и западным неолибералом
Мир
Промышленники из-за забастовки остановят заводы в Финляндии
Происшествия
Более 100 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
Мир
Глава МВД Эстонии указал на сложности с возвращением украинцев на родину
Мир
В Газе более 21 тыс. палестинцев были убиты с начала конфликта
Мир
Отставной полковник ВС Британии сообщил о мрачных перспективах для Украины
Мир
Города Чехии отменили новогодние салюты из-за стрельбы в Праге

Города Чехии отменили новогодние салюты из-за стрельбы в Праге

0
Фото: Global Look Press/Martin Hladik
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешские города отказались от проведения новогоднего салюта в знак скорби из-за стрельбы в Праге. Об этом 28 декабря написал портал Novinky.cz.

Фейерверк отменили Прага, Оломоуц, Кладно, Йиндржихув-Градец, Карвина и Усти-над-Орлици.

Во втором по численности населения городе Брно помимо салюта отменили панорамный видеомэппинг.

Привет, оружие: почему США не могут решить проблему массшутинга
И сколько таких инцидентов уже произошло в этом году

24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид Козак днем 21 декабря убил своего отца, затем направился в учебное заведение, где продолжил стрельбу по людям. После молодой человек покончил с собой.

В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 14 человек, инцидент стал самым кровопролитным в истории Чехии. 22 декабря советник-посланник посольства России в Чехии Николай Брякин сообщил, что россиян в числе погибших в Праге нет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023